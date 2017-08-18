Genç veterinerlere, Hayvan Barınağı'nda eğitim

Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden genç veterinerlere, uygulamalı ultrason eğitimi verildi. Hayvan barınağı, Türkiye'nin birçok bölgesinden ve illerinden gelen veteriner hekimleri ağırlamaya devam ediyor. Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen kurs programı kapsamında Osmaniye'ye gelen veterinerler , hayvan barınağını ziyaret etti.Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Başkanı Yrd. Doç. Dr. Funda Eşki gözetiminde gerçekleşen ziyarette veteriner hekimlere uygulamalı olarak ultrason eğitimleri verildi. Yrd. Doç. Dr. Funda Eşki Osmaniye’de Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen kurs programı kapsamında burada olduklarını belirterek, "Bu konuda Osmaniye Belediyesi kapılarını açarak bizlere destek verdiler. Türkiye’nin birçok bölge ve şehirlerinden gelen veteriner hekimlere uygulamalı eğitimimizi Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağında gerçekleştiriyoruz. Osmaniye Belediyesi hayvan barınağı şuana kadar gördüğüm en iyi barınaklardan birisi. Mükemmel yapılmış bir barınak ve hayvanları mutlu görüyorum. Burada çalışanlara ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sevgiyle ve gönülden yapıyorlar bu işi. Genç veterinerlere eğitim burada vermekten çok memnun kaldım." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE