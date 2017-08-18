Başak Gazetesi
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Dün 16:56 TSİ- Osmaniye

Yeter Artık önlem alın. Bu nehire kaç kurban daha vereceğiz

Serinlemek için Ceyhan nehrine giren 14 yaşındaki Melek Tombaz boğuldu. Bu nehre daha kaç kurban vereceğiz. Devlet Su İşİeri burada ne zaman önlem alıp bu ölümlerin önüne geçecek.

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Serin serinlemek için Ceyhan Nehrine giren 14 yaşındaki Nazlıcan Melek Tombaz, boğularak can verdi. Kadirli'den ziyarete geldiği Gökçedam Köyü'ndeki yakınlarıyla Ceyhan Nehri kenarına pikniğe giden Nazlıcan Melek Tombaz, serinlemek için suya girdi. Tombaz, bir süre sonra suda kayboldu. Genç kızdan haber alamayan yakınları Osmaniye İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtıarama ve kurtarmaekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu, Tombaz'ın cesedi suya girdiği yerin 50 metre aşağısından çıkarıldı. Yakınları sinir krizi geçirirken, Jandarma bölgede önlem aldı. Boğularak yaşamını kaybeden genç kızın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dün 16:56 TSİ - Osmaniye 381 Okunma

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