Başak Gazetesi
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Dün 20:01 TSİ- Osmaniye

Gençlerden, yangın müdahale ekibine moral ziyareti

Osmaniye Gençlik Merkezi üyeleri, yangınlarla mücadele eden itfaiye çalışanlarına moral desteği vermek için Karacalar Yangın İlk Müdahale Ekibini ziyaret etti.

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"Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi"nde yer alan Çevre Kulübü üyesi gençler, "Merkezim Her Yerde" ve "Merkez Yaz Programları" etkinlikleri çerçevesinde yapılan ziyaretin, yazın devam eden sıcak günlerinde orman yangınları ile mısır hasadının devam ettiği günlerde anız yangınlarının tarlaya, canlılara ve çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek için gerçekleştirildiği belirtildi. Gençlere yangın ilk müdahale ekiplerinin çalışmaları hakkında ilgililerce verilen bilginin ardından, yangın müdahale araçları ile yangınlara müdahale uygulamalı olarak gösterildi. Gençler daha sonra Ziyaret tepe Yangın Gözetleme Kulesini gezerek kulelerin yangına müdahale, önleyici hizmet ve görevleri hakkında bilgi aldılar. Ekip ve çalışanlara tatlı ikramında bulanan ortak sosyal hayatta birlikte yaşayan Türk ve Suriyeli gençler, ormanların korunması ve çevre konusunda da birlikte hareket etmelerinin gerekliliğine dikkat çekerek böyle bir sosyal sorumluluk projesinden dolayı Orman İşletme Müdürü Ferdi Özer ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e, ev sahipliği yapan çalışanlara teşekkür ettiler.

Dün 20:01 TSİ - Osmaniye 31 Okunma

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