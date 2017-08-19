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Bugün 14:26 TSİ- Osmaniye

Burkina Faso'daki terör saldırısında ölen Okur toprağa verildi

BATI Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki bir Türk lokantasına 13 ağustos günü düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Mehmet Fatih Okur, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Bir maden şirketi bünyesinde teknisyen olarak çalışan ve şirketin Burkina Faso'daki maden sahasına çalışmak için giden evli ve 5 yaşında Emir, 2 yaşında İrem isimli iki çocuk babası olan Okur'un cenazesi, uçakla Adana'ya ardından cenaze nakil aracıyla Düziçi'ne getirildi. Yakınları tarafından Devlet Hastanesi morgundan alınan Okur'un cenazesi, helallik alınmak üzere Uzunbanı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Anne Hürü, baba Hanifi ve eşi Fatma Okur ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan duanın ardından Okur için Yeni Mezarlıkta tören düzenlendi. İlçe Müftüsü Ramazan Sancak tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Mehmet fatih Okur'un naaşı aynı mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.Cenaze törenine, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, Düziçi Belediye BaşkanıÖkkeş Namlı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Esen, Okur'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

Bugün 14:26 TSİ - Osmaniye 48 Okunma

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