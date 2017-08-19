Başak Gazetesi
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Bugün 14:29 TSİ- Osmaniye

Canlı bomba takip sonrası öldürüldü

Hatay-İskenderun yolu üzerinde Topboğazı mevkiinde 1'i ölü olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.öldürülen teröristin canlı bomba olduğu öğrenildi.

Hatay'da çatışma: 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı Hatay’da dur ihtarına uymayan teröristler ile polis ekipleri arasında çıkan çatışma sonucu 1 terörist ölü, biri bayan 3 terörist de sağ olarak ele geçirildi. Alınan bilgiye göre şüphe üzerine takibe alınan bir araca polis saat 12.15 sularında Hatay-İskenderun yolu Topboğazı mevkiinde dur ihtarı bulundu. Dur ihtarına uymayan ve ateşle karşılık veren teröristler ile polisler arasında çatışma çıktı. Aracı, lastiklerine ateş ederek durdurmayı başaran güvenlik güçleri, teröristlerden birini ölü, biri bayan 3 teröristi de canlı olarak ele geçirmeyi başardı. Çatışma sebebiyle trafik uzun süre durdu. Yakalanan teröristler kelepçelenerek götürüldü. Öldürülen teröristin cesedi de ambulansla morga kaldırıldı.

Bugün 14:29 TSİ - Osmaniye 695 Okunma

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