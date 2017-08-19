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Trac Osmaniye Şube Başkanlığı'na Mehmet Çenet Seçildi

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Osmaniye Şubesi Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Telsiz Ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Osmaniye Şubesi olağan genel kurulunu yaparak gelecek üç yıl için yeni yönetim kurulunu belirlemiş oldu. Tek liste ile gidilen seçimde yeni başkan Mehmet ÇENET oldu. Adnan Menderes Mahallesindeki Gözde kefe'de gerçekleştirilen kongre bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasıyla başladı. Ardından derneğin gelir gider ve faaliyet raporları okunup oylamaya geçirdi. TRAC Osmaniye Şubesine kayıtlı 46 üyeden 28’inin katıldığı olağan genel kurul toplantısına tek liste ile giren Mehmet ÇENET başkan seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Fatih İspir, Mustafa Delikişi, Hüseyin Canbolat, Engin Siretli, Murat Alkan, Fatih Özdokur ,Halis Özcan, Hamza Daşbulak, Halil Gültepe, İsmail Has, Mehmet Özkan, Faruk Ateş isimlerinden oluştu. Seçim sonuçlarının ardından Şube Başkanı Mehmet ÇENET Osmaniye TRAC Şubesi ne ait olan Adana, Mersin, Konya, K.Maraş, Gaziantep ve Hatay bölgesine kadar ulaşan rölelerin bakımlarının yapılarak faal tutulduğunu söyledi. Çenet bölgemiz deprem bölgesi Allah göstermesin olası her türlü Acil afet durumunda haberleşme çok önemli bu konuda hazırlıklı olmalıyız duyarlı olan amatör telsizciliğe merak duyan vatandaşlarımızı derneğimize bekliyoruz Ayrıca bizlere destek olarak bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

Bugün 14:34 TSİ - Osmaniye 44 Okunma

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