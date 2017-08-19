Başak Gazetesi
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Dün 16:36 TSİ- Osmaniye

AFAD'dan Suriyeli öğrencilere yangın eğitimi

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Cevdetiye Beldesindeki Geçici Barınma Merkezi’nde ikamet eden Suriyeli öğrencilere yangın eğitimi verildi.

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Barınma Merkezinde bulunan çok amaçlı salonda ki program AFAD Eğitim Uzmanı Ekrem Küpelioğlu'nun sunumu ve arama kurtarma ekibinin uygulamasıyla gerçekleştirildi. Geçici Barınma Merkezi çalışanlarına verilen yangın eğitimin devamı olarak gerçekleştirilen eğitim faaliyetiyle Suriyeli misafirlere de yangın konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, konteynırlar gibi birbirine yakın yerleşimlerde olası bir yangın durumunda, can ve mal kayıplarını en alt seviyeye indirgemek için uzman ekipler gelene kadar yangına müdahale şekillerini bilen kişilerin olmasının önemine vurgu yaptı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen eğitim faaliyetine, Suriyeli misafir öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Teorik bilgilerin ardından öğrencilere uygulamalı yangın söndürme işlemi yaptırıldı ve ardından yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:36 TSİ - Osmaniye 32 Okunma

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