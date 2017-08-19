Başak Gazetesi
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Dün 16:41 TSİ- Osmaniye

Mahallede Huzur Toplantısı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından yaz aylarında meydana gelen hırsızlık, mobil iletişim dolandırıcılığı ve boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinlerine yönelik 'Huzur Toplantısı' düzenlendi.

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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen toplantıya, Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Ahmet Eksin, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Özener ve Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Özkan ile vatandaşlar katıldı. Yapılan sunumda, özellikle yaz aylarının başlaması ile birlikte Osmaniye halkının yayla ve tatile çıkmalarından dolayı il merkezinde bulunan ikametlerin boş kalması sebebiyle, özellikle hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Devamında ise ikametlerde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin alınarak, suçlara karşı tedbirli olmaları için bilgi verildi. Kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp 'Adınız FETÖ/PDY örgütüne karıştı' şeklinde telefonla arayarak para isteyen şahıslara itibar edilmemesi, havaların çok sıcak olmasından dolayı özellikle Karaçay’da ve sulama kanallarında serinlemek için suya girilmesinin yasak ve çok tehlikeli olduğu, boğulma olaylarında önüne geçilebilmesi amacıyla daha dikkatli ve duyarlı bulunulması, şüpheli şahısların 155 Polis İmdat telefonuna bildirilmesi istenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:41 TSİ - Osmaniye 66 Okunma

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