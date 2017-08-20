Cevdetiye'de kanala giren bir genç boğularak yaşamını yitirdi

Kendi çabasıyla sudan çıkmayı başaran amcasının oğlu Bilal Şamil Orçan ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Abdurrahman Orçan'ın cesedi, Osmaniye AFAD, Jandarma ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı arama ve kurtarma ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu nehirden çıkarıldı.
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