Başak Gazetesi
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Dün 17:14 TSİ- Osmaniye

Cevdetiye'de kanala giren bir genç boğularak yaşamını yitirdi

Cevdetiye'de serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 13 yaşındaki Abdurrahman Orçan boğularak can verdi.

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Kendi çabasıyla sudan çıkmayı başaran amcasının oğlu Bilal Şamil Orçan ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Abdurrahman Orçan'ın cesedi, Osmaniye AFAD, Jandarma ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı arama ve kurtarma ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu nehirden çıkarıldı.

Dün 17:14 TSİ - Osmaniye 337 Okunma

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