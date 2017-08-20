Osmaniye'de görev yaptığı süre zarfında bir çok çalışmalara imza atan ve özellikle spor alanında Osmaniye'ye büyük iyilikleri dokunan ValiVali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz'ın son kaymakamlar kararnamesinde Yozğat'ın Akdağmadeni İlçesi'ne kaymakam olarak atanması "çalışmaını bedelini ödedi" olarak yorumlandı.
Dün 17:14 TSİ- Osmaniye
Yılmaz'ın tayinine tepki yağıyor
Osmaniye'de görevini layıkıyla yapan Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz'ın tayinin çıkması büyük tepkilere neden oldu.
Dün 17:14 TSİ - Osmaniye 812 Okunma
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