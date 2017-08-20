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Dün 17:14 TSİ- Osmaniye

Yılmaz'ın tayinine tepki yağıyor

Osmaniye'de görevini layıkıyla yapan Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz'ın tayinin çıkması büyük tepkilere neden oldu.

BÜYÜT

Osmaniye'de görev yaptığı süre zarfında bir çok çalışmalara imza atan ve özellikle spor alanında Osmaniye'ye büyük iyilikleri dokunan ValiVali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz'ın son kaymakamlar kararnamesinde Yozğat'ın Akdağmadeni İlçesi'ne kaymakam olarak atanması "çalışmaını bedelini ödedi" olarak yorumlandı.

Dün 17:14 TSİ - Osmaniye 812 Okunma

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