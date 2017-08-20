Yılmaz'ın tayinine tepki yağıyor

Osmaniye'de görev yaptığı süre zarfında bir çok çalışmalara imza atan ve özellikle spor alanında Osmaniye'ye büyük iyilikleri dokunan ValiVali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz'ın son kaymakamlar kararnamesinde Yozğat'ın Akdağmadeni İlçesi'ne kaymakam olarak atanması "çalışmaını bedelini ödedi" olarak yorumlandı.