General hemşehrimiz Topaloğlu'na çok hassas görev

Bu yılın Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararları Sonucunda Kurmay Albay Rütbesinden Tuğgeneral Rütbesine terfi eden Hemşehrimiz Zorlu TOPALOĞLU, 20.08.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan MSB Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı "İstihbarata Karşı Koyma (İKK) ve Güvenlik Daire Başkanlığı"na atandı.

Stratejik açıdan önemli bir göreve atanan Değerli Hemşehrimiz TOPALOĞLU'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.