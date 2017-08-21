Cihat Yılmaz yeniden aday olmayacak

Yılmaz açıklamasında: “2011 yılında Ak Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldığım bu kutlu dava ve bu güzel ailede genel merkez ve teşkilat üyelerimizin oluru ve lütfu ile 2014 yılının kasım ayında Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı görevine seçildim. birlikte görev aldığımız bu süre zarfında eski il başkanımız Emir Hasan Arslantaş, eski milletvekilimiz Durdu Mehmet Kastal, mevcut İl Başkanımız Hamza tor ve mevcut milletvekillerimiz Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu ile hepimizin ortak sevdası olan Osmaniye adına elimizden geldiği kadarı ile hizmet etmeye çalıştık. Bu süre zarfında her an yanımda olan yönetim kurulum ve tüm teşkilat üyelerine de ayrıca teşekkür ederim.

Bizler merkez ilçe yönetim kurulu olarak bir siyasi oluşumdan çok aile gibi olduk. Görev aldığım süre boyunca maddi ve manevi yanımda olan merkez ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da ayriyeten teşekkürü bir borç bilirim.

Tamamen şahsım tarafından alınmış olan bir kararımı daha önce teşkilat nezdinde paylaşmış olsam bile kamuoyundaki partimizi yıpratacak söylemlerin önüne geçmek adına bu açıklamayı yapmış bulunuyorum;

İki dönemdir Merkez ilçe içerisinde bulunduğumdan ötürü parti içerisinde görev alan yeni arkadaşlarımızın da önünü açmak adına yakın tarihte yapılacak olan 6. Dönem merkez ilçe kongresinde aday olmayacağımı daha önce birçok ortamda dile getirdiğim gibi siz değerli kamuoyuna da bildirmek istiyorum. Siz değerli basın mensupları nezdinde tüm kamuoyuna saygılarımı sunarım. İfadeleri yer aldı.