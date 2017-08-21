Özel Gökay Temel Eğitim Lisesi'nden Ücretsiz Yaz Kursu

Osmaniye Özel Gökay Temel Lisesi YGS’ye yönelik destekleme ve yetiştirme kursları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında lise öğrencilerinin kazanımlarını pekiştirmek için yaz kursu verilmeye başladı. Özel Gökay Temel Lisesi Müdürü Fatih Eroğlu, Öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşıp, derslere yönelik kursların başladığını ve katılımları beklediğini belirtti. Eroğlu; “Öğrencilerimizin sınav stresini üzerlerinden atabilmeleri ve bu esnada dersler ve konularla alakalı hafızalarını korumak maksadı ile 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik kurslarımıza başladık. Öğrencilerin bu kurslara katılarak sınav streslerini en aza indirmek, dersleriyle olan bağlarını koparmamak adına faaliyete geçirdiğimiz bu kurslara tüm öğrencilerin katılmalarını bekliyoruz” dedi.