Osmaniye Özel Gökay Temel Lisesi YGS’ye yönelik destekleme ve yetiştirme kursları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında lise öğrencilerinin kazanımlarını pekiştirmek için yaz kursu verilmeye başladı. Özel Gökay Temel Lisesi Müdürü Fatih Eroğlu, Öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşıp, derslere yönelik kursların başladığını ve katılımları beklediğini belirtti. Eroğlu; “Öğrencilerimizin sınav stresini üzerlerinden atabilmeleri ve bu esnada dersler ve konularla alakalı hafızalarını korumak maksadı ile 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik kurslarımıza başladık. Öğrencilerin bu kurslara katılarak sınav streslerini en aza indirmek, dersleriyle olan bağlarını koparmamak adına faaliyete geçirdiğimiz bu kurslara tüm öğrencilerin katılmalarını bekliyoruz” dedi.
Dün 14:23 TSİ- Osmaniye
Özel Gökay Temel Eğitim Lisesi'nden Ücretsiz Yaz Kursu
Özel Gökay Temel Lisesi 11. Ve 12. Sınıflara yönelik yaz kursu başladı.
Dün 14:23 TSİ - Osmaniye 75 Okunma
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