Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz İçin Mevlit Okutuldu

Şehidimizin Düziçi ilçesi Gümüş Köyündeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında okunan mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mustafa Arslan, Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman,İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun,Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ardından İmam Fatih Karakuş, Şehidimiz için dualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, Şehidimizin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler. Şehidimizin babası ile bir süre görüşen Vali Coşkun "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.