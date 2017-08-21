Başak Gazetesi
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Dün 15:19 TSİ- Osmaniye

Yer fıstığında beklenti 150 bin ton

Osmaniye Ticaret Borsası (OTB) Başkanı Sait Çenet, 2017 hasat döneminde iklim şartlarında olumsuz bir durum yaşanmaması durumunda 150 bin ton civarında ürün hasadı beklendiği söyledi.

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2017 Yılı Yer Fıstığı hasat döneminin yaklaşması nedeni ile yer fıstığı tüccarları, Büyük Osmaniye Otelinde düzenlenen toplantıda bir araya geldiler. OTB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Çenet yaptığı konuşmada, yerfıstığında yeni bir hasat dönemine ulaşmanın mutluğu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Yerfıstığı hasadında yılda iki ürün alınabilen bu toprakların, bölgeye büyük bir zenginlik kazandırmakta ve insanlarına gelir kapısı yaratmakta olduğunu kaydeden Çenet, "Yetiştirilmekte olan ürünler arasında yer fıstığının İlimiz için ayrı bir yeri ve öneminin olduğu aşikardır. Hasatla birlikte yer fıstığı ürününe dayalı sektörler hareketlenme yaşayacaktır ve bu durum da bölgemiz ekonomisine olumlu yansıyacaktır." dedi. 2016 Yılında Türkiye genelinde 422 Bin dekar alana ekimi yapılan yer fıstığından 160 bin ton kabuklu yer fıstığı ürünü hasadı yapıldığına değinen Başkan Çenet, "En çok üretim yapan İl Adana'da 99 bin ton, Osmaniye'de 48 bin ton yerfıstığı üretimi gerçekleşmiştir. 2017 Hasat döneminde iklim şartlarında olumsuz bir durum yaşanmazsa eğer yine 150 bin ton civarında ürün hasadı beklenmektedir. Her yıl geleneksel olarak yapılan yer fıstığı tüccarları istişare toplantılarında alınan kararlara tüm üyelerimizin uymalarını beklemekteyiz. Tüketiciye daha iyi ve kaliteli ürünler sunmak için elimizden gelen çaba ve gayreti göstermeliyiz. Ülkemizde ilk yer fıstığı hasadının yapıldığı bu günlerde, yeni hasat sezonunun üreticilerimize ve Borsamız üyelerine hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni ederim." dedi.

Dün 15:19 TSİ - Osmaniye 44 Okunma

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