TUBİTAK Türkiye birincisi olan öğrenci ödüllendirildi

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yarışmasında 'Yangın kaçış havuzu' projesi ile birinci olan Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Burhan Kuşterci'yi Dizüstü Bilgisayar ile ödüllendirdi. TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Sergisinde Fizik dalında "Yangın Kaçış Havuzu" projesi ile bölge birincisi olan Burhan Kuşterci Eskişehir'de düzenlenen Türkiye finalinde de birinci oldu.İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, TÜBİTAK yarışmalarına katılarak başarı elde eden Burhan Kuşterci'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ayrıca emeği geçen herkese teşekkür eden Çelik, projesi ile başarılı olan öğrenciye Dizüstü Bilgisayar hediye etti.

Haber: İbrahim Emül - OSMANİYE