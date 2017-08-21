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Bugün 15:23 TSİ- Osmaniye

Kurban alım ve kesiminde dikkat!

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık satacak üreticilere ve kesecek olan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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İbrahim Sağlam, "Kurbanlık götürecek üreticilerin küpesi takılı küçükbaş hayvanlarına PPR aşısını sevk işleminden 15 gün önce yaptırmış olmalı, büyükbaş hayvanlarda ise şap 21 gün öncesinden ve LSD aşılarının sevk işleminden 30 günöncesinden yapılarak hayvan pasaportlarına işlenmesi gerektiğinden kurbanlık sevki alacakların mağdur olmamaları için gerekli işlemlerini zamanında yapmaya riayet etmeleri gerekmektedir. Kurban alacak vatandaşların ise kurban edilecek olan hayvanları seçerken herhangi bir anatomik şekil bozukluğu olmamasına, gözleri canlı, göz ve burun akıntısı bulunmayan çevreye tepki veren hayvanlardan seçilmesine dikkat etmelidir. Bu konuda özellikle kurban pazarlarındaki hayvanların sağlıklı olup olmadıklarını gösteren Veteriner sağlık raporu bulunan hayvanların tercih edilmesi, hayvanlarının kulaklarının küpeli olması, büyükbaş hayvanların kimlik bilgilerini gösteren pasaportunun olması ve küçükbaş hayvanların nakil belgesinin olması, vatandaşlarımızın çalıntı ve sağlıksız hayvan almalarını önlemek için büyük önem arz etmektedir.Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını Kurban Komisyonunun belirlediği Salı Pazarı Kapalı Semt Pazarı Yerinde görevli kasaplara ve İl Merkezinde bulunan Belediye Mezbahanesi, İşleroğlu Mezbahanesinde ve Belediyeden izin almış olan yerlerde usulüne uygun olarak kestirmeleri; cadde, sokak ve park gibi hijyenik olmayan açık kamu alanlarında kesim yapılmamalıdır." dedi. Vatandaşlara sağlıklı ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni eden Müdür Sağlam, şöyle devam etti: "Sağlıklı bir toplum ancak sağlıklı bir çevreyle mümkün olabileceğinden, kurban kesildikten sonra halk ve hayvan sağlığı açısından hayvan atıklarının uygunsuz şekillerde sokak ve caddelere atılmaması, poşetlenerek çöp kutularına bırakılması veya kedi ve köpeklerin çıkaramayacağı şekilde gömülmesi sağlanmalıdır."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 15:23 TSİ - Osmaniye 102 Okunma

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