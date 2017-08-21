Ahmet Cevdet Paşa toplantı salonunda ki programa konuşmacı olarak Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli Sosyal çalışmacı Ömer Doğan katıldı. Toplantının, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında kurulan komisyonda alınan kararlar gereği, okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin arttırılması, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile mücadeleye yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi. Uyuşturucu ile mücadelenin önemine vurgu yapan Müdür Çelik, el birliği ile öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın gerektiği belirterek, "Bu konuda siz okul müdürlerimiz, mahalle muhtarlarımız ve okul aile birliği yönetimine çok görev düşmektedir." dedi.
Dün 15:25 TSİ- Osmaniye
Uyuşturucu ile mücadele konferansı
Osmaniye'de kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ile okul aile birliği üyelerine yönelik "Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler İle Mücadele" Konferansı düzenlendi.
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Dün 15:25 TSİ - Osmaniye 42 Okunma
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