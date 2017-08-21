Ambulans ile kamyonet çarpıştı

Kazada Ambulansta maddi hasar meydana gelirken yaralı olmaması sevindirdi. Olay saat 16.30 sıralarında Güney Çevre Yolu Dereobası Köyü Köprüsü kavşağında meydana geldi. Bir hastaya müdahale için Musa Şahin Bulvarı yönünde Karacalar Köyü istikametine seyir halinde olan 80 GR 933 plakalı 112 Acil Ambulansı, ışıklı kavşakta, Eyüp Sultan Mahallesi Dereobası Caddesi üzerinden çevre yoluna çıkan plakası alınamayan kamyonet ile çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, yaralı olmaması sevindirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL - OSMANİYE