"Kadirli İlçe Başkanın Tek belirleyicisi Genel Başkanımızdır"

Değerli Hemşerilerimiz; Ak Parti Kadirli İlçe Başkanlığı olarak kongre süreciyle ilgili gerekli açıklamayı daha önce yapmıştık. Şöyle ki; öncelikle tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de İl Başkanımızın riyasetinde ve Genel Merkezin belirlediği ölçüler neticesinde delege belirleme süreci şeffaf ve demokratik bir biçimde gerçekleşti. Ardından geçtiğimiz hafta Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Bölge Koordinatörümüz Sn Ahmet Koca, İl Koordinatörümüz Sn Sıtkı Güvenç ve İl Başkanımız Sn Hamza Tor Beyler İlçemize gelerek teşkilat ve kamuoyu yoklamalarını gerçekleştirdiler. Bütün bu değerlendirmeler Genel Merkezimize ulaşmış bulunmaktadır. Şu ana kadarda kesin bir değerlendirme sonucu yapılmamıştır. Gelinen noktada Mevcut İlçe Başkanımız Mustafa Büyükbozduğan Genel Merkezimizin uygun görmesi halinde bir dönem daha İlçe Başkanlığı görevi için aday olduğunu açıklamıştır. Yapılacak değerlendirme sonucuna göre.Ak Parti’nin siyasi ruhuna uygun olarak görevine devam edecek yada bir bayrak yarışı olarak değerlendirdiği bu görevi tercih edilecek arkadaşa devredecektir. İlçe başkanı Partinin her kademesinde görev akmanın ayrı bir şeref ve onur olduğu bilinciyle fedakarca çalışmalarının devam edeceğini topluma hem yazılı hemde sözlü olarak deklare etmiştir. Buna rağmen sanki bütün başarı veya başarısızlıklarını, mutluluklarını veya hüzünlerini bu değişimin olup olmayacağına odaklayıp “MANŞET” siyaseti yapma gayreti içinde olanları görmekteyiz. Unutulmamalıdır ki; Ak Parti’nin siyasi yol haritasını “MANŞET”ler değil Sn Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanımızın liderliğinde Genel Merkez belirlemektedir. Bütün bu metevekkil tutumumuza rağmen “YA TUTARSA” mantığıyla yapılan ve tamamen Ak Parti İlçe Teşkilatımızı “yıpratmayı” hedef alan manşetlerin sözlerin spekülasyonların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur ve tamamen lafı güzahtır. Belirttiğimiz gibi bu haberlerin ve dedikoduların tek amacı partimizi yıpratmaktır. Kaynak göterme zahmetinde dahi bulunulmayan haberlerin hukuki sorumluluğunu herhalde bu haber yapan/yaptıranlar bilmektedir. Ayrıca bu kişilerin “BASIN ETİĞİ” kavramıyla ne kadar ilgili oldukları sorgulanmalıdır.

Bir takım siyasi ikbal kaygıları olan ve bu yüzden de kişileri veya kurumları yıpratmayı hedef alanlara sesleniyoruz; Ak Parti Şahıslar ve Kimlikler üzerinden siyaset yapılan bir parti değildir. Burada göreve devam edip etmemek bir bayrak yarışıdır. “Falanca gitsin Filanca gelsin” diyerek siyasete ayar vermeye çalışmak belden aşağı siyaset yapmak partimizin şiarı değildir.

Sonuç olarak Nisan 2016 göreve gelen Teşkilatımız görevinin başındadır. Hangi karar uygun görülürse o karar en yapıcı biçimde uygulanacaktır. O karar “MANŞET”lerin değil yalan yanlış haberlerin değil yıpratıcı kulislerin değil Genel Merkezin ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı olacaktır. Herhalde bu karar üzerinde yapılacak en güzel yorum da “HAYIRLI OLSUN” demek olacaktır. Bütün bu gelişmeleri Partimizi Kuran Milletimizle paylaşır kamuoyuna saygıyla iletiriz.



