Osmaniye'ye ambulans takviyesi

Önal yaptığı açıklamada kent merkezi ve ilçelerde 7 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu ile 14 Mobil Sağlık İstasyonu Hizmet Binası yapımının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti. AK Parti hükümetinin kentte yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini aktaran Önal Durmak Yok Hizmete Devam sloganıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi. Sağlık hizmetlerinin ülke genelinde olduğu gibi Osmaniyede de hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Önal şunları kaydetti: Kentimize hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bilindiği gibi ülke genelinde her alanda olduğu gibi sağlık alanında büyük hizmetlere imza atan hükümetimiz Osmaniyede de büyük yatırımlarını sürdürüyor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımız tarafından 7 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu ile 14 Mobil Sağlık İstasyonu Hizmet Binası yapımının onayı gerçekleştirildi. Bunun sevincini yaşıyoruz. Kentimiz de 25 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu bulunuyor. İnşallah bu onayla birlikte bu sayı 32ye yükselecek. Onaylanan 14 adet Mobil Sağlık İstasyonu Hizmet Binası tamamlandığında buralarda Halk Sağlığı Müdürlüğünün Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli Aile Hekimleri hasta muayeneleri yapacak. Halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun Önal kentteki yatırımların hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.