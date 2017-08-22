OTSO Yönetiminden MHP'li Başkana ziyaret

Ziyarete, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teke, Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Besen, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuncay Kural, Orhan Yıldız ve İsmail Andırın katıldı. Başkan Akıncı'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen OTSO Yönetim Kurulu üyeleri, daha sonra oda faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. MHP Merkez İlçe Başkanı Av. Ali Turgay Akıncı ise OTSO Yönetim Kurulu'nun kendisini ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.