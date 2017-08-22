Başak Gazetesi
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Bugün 17:35 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de Afet Toplanma Alanları Belirlendi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Osmaniye İl Afet Müdahale Planıyla, İl Merkezi ve İlçeler bazında afet toplanma yerleri belirlendi.

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Bu kapsamda İl merkezinde 4 ile ilçelerde ise birer nokta afet sonrası toplanma yerleriolarak açıklandı. AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut, halkın toplanma yerleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde şu ana kadar yaşanılan afet ve acil durumlarda ne yazık ki bazen panikle beraber kargaşa yanmıştır. Vatandaşlarımızın acil durumlarda ilk müdahalede ne yapması gerektiğini gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleriyle anlatıyoruz. Peki ya sonrası... Afet ve acil durumlarda vatandaşlarımız belli bir müddet sonra nerede toplanacaklar? İşte bu sorunun yanıtı, acil durumlarda ilk müdahale kadar önem arz ediyor. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın organize halde hareket etmeleri, deprem ve sel gibi doğal afetlerde güvenli bölgeye çekilmeleri can kayıplarını en az seviyeye indirgemek için hayati önem taşıyor. Bundan dolayı; Osmaniye il merkezi ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın afet ve acil durumlarda belirlenen toplanma yerlerini iyi öğrenmelerini ve bu hususta en başta aile bireyleri olmak üzere yakınlarını bilgilendirmelerini temenni ediyorum." dedi. Müdür Bulut, il merkezinde, Fakıuşağı Mahallesi Maliye hazinesindeki Yurtlar Kurumu Arkasındaki alan, Zorkun Yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait alan, Adnan menderes Mahallesi Valilik Binası Yanındaki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ve Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki Kapalı Yüzme Havuzu arkasındaki alan ile Bahçe, Toprakkale, Sumbas, Düziçi, Kadirli ve Hasanbeyli'de birer adet olmak üzere 10 ayrı noktanın afet sonrası toplanma yerleriolarak belirlendiğini kaydetti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:35 TSİ - Osmaniye 21 Okunma

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