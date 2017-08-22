Anız yakanlara dekar başına 42,44 TL ceza uygulanacak

Müdür Sağlam, "Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında Çevre Kanununun 20. maddesi gereğince her dekar için 42,44 TL idari para cezası verilecektir. Orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallelerde ceza beş kat arttırılacaktır." dedi.Sağlam, gerek dikkatsizlik, tedbirsizlik, gerekse mısır ve soya hasadından sonra toprak işlemede kolaylık sağlamak amacı ile bölge çiftçisinin geçmişten gelen hasat sonrası anız yakma alışkanlığının, kendisine, çevresine, doğaya ve dolayısıyla yurt ekonomisine büyük zarar verdiğini söyledi. Sürdürülebilir sağlıklı bir üretim için; temiz bir çevre, bozulmamış bir doğal denge ve tekniğine uygun bilinçli bir tarımın şart olduğunu kaydeden Sağlam, toprak verimliliğini korumak için anız yakma alışkanlığının bırakılması gerektiğine dikkat çekti.

OSMANİYE'DE ANIZ YANGINLARI AZALDI

Çukurova'nın bereketli topraklarının verimliliğini korumak için anız yakılmaması uyarısında bulunan sağlam şöyle dedi: "İlimizde bu sezon buğday hasadı sonrası anız yakma olayı yok denecek kadar az olmuştur. Aynı özveriyi mısır hasadı sonrasında da bekliyoruz. Anız yakmayan çiftçilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tarladaki bitki artıklarını Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından vermiş olduğumuz Anız Parçalama Makineleri ile işlenmesi önerilir." dedi.

ANIZ YAKMANIN ZARARLARI KONULU TOPANTILAR DÜZENLENDİ

2016-2017 yılı Eğitim Çalışmaları Kapsamında "Anız Yakmanın Zararları" konusunda 80 Adet Çiftçi Bilgilendirme toplantısı düzenlendiğine değinen İbrahim Sağlam, "Bu toplantılara 1325 Çiftçinin katılımı sağlanmıştır. Konu içerikli 872 adet liflet dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca 17 Köy Okulunda eğitim çağındaki toplam 1121 öğrenciye görsel destekli “Anız Yakmanın Zararları” konusunda eğitim verilmiştir. Teknik, ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da her ne sebeple olursa olsun Bakanlığımız talimatları ve Valiliğimiz tebliğince İlimiz sınırları dahilinde anızların yakılması kesinlikle yasaklanmıştır." diye konuştu.

CEZA BEŞ KAT ARTTIRILACAK

Müdür İbrahim Sağlam, anız yakıldığını gören veya duyan çiftçilerin derhal idari ve adli mercilere haber vermeleri gerektiğini ifade ederek, "Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesi gereğince her dekar için 42,44 TL idari para cezası verilecektir. Orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallelerde ceza beş kat arttırılacaktır." dedi.İbrahim Sağlam açıklamasını şu şekilde tamamladı: "Anız yangınları bazı kontrolsüz durumlarda henüz hasat edilmemiş komşu ekinlerin yanmasına sebep olabilir. Yangın sonucu çevrede bulunan ağaç ve orman alanlarının yok olması gibi telafisi mümkün olmayan felaketlere sebep olabilir. Karayolu yakınındaki anızların yakılması sonucu meydana gelecek hava ve çevre kirliliği ile trafikte görüş mesafesinin daralması sonucu kazalara sebep olabilir. Yangınlar, zamanında kontrol altına alınmaması durumunda bazen büyük mal ve can kaybına sebebiyet verebilir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE