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Bugün 21:36 TSİ- Osmaniye

Osmaniyespor FK: 2 - Adıyaman 1954 Spor: 0 . Osmaniyespor bir üst tura geçti

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 3. lige çıkan Osmaniyespor Futbol Kulübü (FK), Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme karşılaşmasında, kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u 2-0 yendi.

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Saat 16.00'da 7 Ocak Şehir Stadında ki karşılaşmanın orta hakemiHatay Bölgesinden Sefa Duran olurken, 1. yardımcı hakem Mersin Bölgesinden Fahri Dere, 2. Yardımcı Hakem Hatay Bölgesinden Ahmet Deveci ve 4. Yardımcı Hakem Kahramanmaraş bölgesinden Mikail Meşe oldu. Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında 33'üncü dakikada Osmaniyesporlu oyuncu Salih Tunar, sol kanattan yapılan orta sonucunda karambolda kalan topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip 40'ıncı dakikada ikinci gole yaklaştı. Salih, sağ taraftan yapılan ortayı, penaltı noktasından plase vuruşu sonrasında topu az bir farkla kale dışına çıkarttı. Rakibi karşısında ikinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Osmaniyespor, dakika 46'da sağ kanattan açılan ortayı Bilal Kılıç kaleye doğru kafa vuruşu ile göndermesini Adıyamansporlu defans oyuncusu kale çizgisinden dışarı çıkarttı. Osmaniyesporlu 23 numaralı Bilal Kılıç, 77'nci dakikada, sarı kart gördü. Dakika 80'de ise konuk takım Adıyamansporlu oyuncu Uğurcan Bekçi, arkadaşından aldığı pas ile kaleci ile baş başa kaldı. Ancak plase vuruşunu kaleci Süleyman Kasap, topu başarılı bir müdahale ile uzaklaştırdı. Dakika 82'de ise 9 numaralı Osmaniyesporlu oyuncunun korner atışı sonrasında Emrah Bedir'in kaleye vuruşuşunu, kaleci onur Nazmi, doksandan çıkartarak ikinci gole izin vermedi. 8 numara Abdülkerim uzatma dakikalarında ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş sonrası topu ağlarla buluşarak skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Osmaniyespor Türkiye kupasında ilk maçını kazanarak ikinci tura yükseldi. Maç sonrasında Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili Suat Önal ve protokol üyeleri, Osmaniyespor FK oyuncularını tebrik etti. Osmaniyespor FK karşılaşmaya, Süleyman, Rıdvan, Tufan, Emrah, İlyas, Soner, Burak, Bilal, Enis, Salih ve Ahmet 11'li kadrosu ile çıkarken, rakip takım Adıyaman 1964 Spor ise, Onur, Emrah, Kadir, Mehmet, Oğuzhan, Emre, Eyüp, Arda, Tayfun, Tuğay ve Doğukan ile birlikte sahaya çıktı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 21:36 TSİ - Osmaniye 7 Okunma

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