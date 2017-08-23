Başak Gazetesi
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Bugün 11:16 TSİ- Osmaniye

Mehmethan Yüksel, göreve talip

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nin tanınmış Yüksel ailesinden Mehmethan Yüksel, Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı olacağı öğrenildi.

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Kadirli'de uzun yıllardan bu yana esnaflık yapan, Kadirli halkının yakından tanıdığı ve herkesin güvenebileceği bir şahsiyete sahip olan Mehmethan Yüksel, aynı zamanda Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanılığını da uzun süredir yürütmektedir.

Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası, işadamlari ve esnafların eli ayağıdır. Mehmethan Yüksel beyde işadamı olduğu için arkadaşlarının yaşadığı sorunları gayet iyi bilir ve nerede ne tapması gerekiyorsa yapar. Zaten sivil toplum kuruluşlarının başında halden anlayan biri oldumu orada çalışma ortamı da güzelleşir, işlerde hızlı yürür. Bundan dolayı Mehmethan Yüksel bey Kadirli için bir şans olarak görülmelidir.

Bugün 11:16 TSİ - Osmaniye 412 Okunma

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