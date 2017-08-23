Vali Coşkun'dan Bahçe İlçesine Ziyaret

Vali Ömer Faruk Coşkun, Bahçe ilçesinin köylerini ziyaret etti. Vali Coşkun’un köy ziyaretlerinde Milletvekili Dr. Suat Önal, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Bahçe Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyeleri de bulundu.

İnderesi, Yaylalık, Bekdemir ve Kaman Köylerini ziyaret eden Vali Coşkun, ilk olarak köy muhtarlarından köyleri hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında köy sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinleyen Vali Ömer Faruk Coşkun, kendisine iletilen sorun ve talepleri değerlendireceklerini ve imkânlar ölçüsünde karşılanmasına gayret göstereceklerini kaydetti. İnderesi, Yaylalık, Bekdemir ve Kaman Köyü sakinleri Vali Coşkun’a köylerini ziyaret ettiği ve sorunlarını dinlediği için teşekkür ettiler.

YAYLALIK KÖYÜNE İKİNCİ GÖLET YAPILIYOR

Yaylalık Köyünde yapımı devam eden Gölette incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ömer Faruk Coşkun, Yaylalık Köyüne daha önce yapılmış olan diğer Göleti de inceledi. Yapımı devam eden Göletin 50 Bin metreküp su tutacağı ve damlama sulama yöntemiyle yaklaşık 150 dekar alanı sulayacağı bildirildi.

Köy ziyaretleri sırasında devam eden yol çalışmalarında da denetlemelerde bulunan Vali Coşkun, devam eden çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık’tan bilgi aldı. Mehmet Yanık, İnderesi köyünde 2.5 km 1. Kat asfalt ve Bekdemir Köyü Bastambaklı Mahallesinde ise dar ve dik olan 3 km’lik yolun bir bölümünde genişletme ve iyileştirme yapıldığını, yolun bir bölümünde ise yeni güzergâh açıldığını kaydetti.

Vali Coşkun’un Bahçe ilçesindeki programı Akçadağ Zorlu Rüzgâr Enerjisi Tesisinde yaptığı incelemeler ile son buldu. Vali Coşkun’a Tesis hakkında detaylı bilgi verildi.

Vali Coşkun, ziyaretlerinin ardından Bahçe ilçesinden ayrıldı.