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Bayram Öncesi Şehit Ailelerine Ziyaret

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli, Bayram Öncesi Şehit Ailelerine Ziyaret etti.

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Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"İl Müdürlüğümüz Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi personelleri Şehit P. Uzm. Çvş. Ahmet Yılmaz Şehit Uzm. Çvş. Ali Erdinç Şehit Polis Hüseyin Cengiz Şehit Jan. Uzm. Çvş. İbrahim Etiz Şehit Polis Mahmut Ava Şehit Uzm. Çvş. Oğuzhan Yılmaz ve Şehit Uzm. Çvş. Sedat Yıldızın ailelerini ziyaret etti.

Şehit P. Uzm. Çvş. Ahmet Yılmazın Rahime Hatun Mahallesinde Şehit Uzm. Çvş. Ali Erdinçin Akyar Köyündeki evinde Şehit Polis Hüseyin Cengizin İlimiz Toprakkale İlçesinde Sazlık Mahallesinde Şehit Jan. Uzm. Çvş. İbrahim Etiz İlimiz Toprakkale İlçesi Sazlık Mahallesinde Şehit Polis Mahmut Ava İlimiz Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesinde Şehit Uzm. Çvş. Oğuzhan Yılmaz Sakızgediği Köyündeki evinde ve Şehit Uzm. Çvş. Sedat Yıldızın İlimiz Toprakkale İlçesi Göçmenler Mahallesinde ikamet eden ailelerini ziyaret ederek aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederek çeşitli hediyeler takdim ettiler."

Bugün 11:52 TSİ - Osmaniye 99 Okunma

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