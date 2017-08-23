Başak Gazetesi
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Bugün 12:21 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi'nde Bayram Hazırlıkları Tamamlandı

Osmaniye Belediyesi Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirebilmeleri için çalışmalarını tamamladı.

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Bayram hazırlıkları kapsamında belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlandı.

Zabıta Denetimleri Sıklaştırılacak”

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlarımızın bayram alışverişlerini rahat bir biçimde yapabilmeleri amacıyla bayram tatili süresinde şehir merkezi başta olmak üzere bir dizi tedbir alınacak.

Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti “

Osmaniye Asri Mezarlığı başta olmak üzere mahallelerde bulunan diğer mezarlıkta bayram öncesi gerekli bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi. Devamlı olarak mezarlıklarda yapılan çalışmalara bir de bayram hazırlıkları eklenince mezarlıklar pırıl pırıl oldu. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini yapmaları için kurban bayramı süresince arefe gününden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’ndan Asri Mezarlığa ücretsiz servis yapacak.

Bayramda Osmaniye Caddeleri Gül Kokacak”

Kurban Bayramının birinci gününde Osmaniye’nin caddelerine belediye ekipleri tarafından gülsuyu esansı sıkılacağı kaydedildi.

Kurban Satış Alanları”

Samet Aybaba İzci Kampı yanı (Fakıuşağı Yurtkur Binası Karşısı) Osmaniye Belediyesi Hayvan Satış Pazarı ( Yunus Emre Mahallesi) kurban satış alanları olarak belirlendi.

Kurban Kesim Alanları”

Belediye mezbahanesi, Salı Pazarı Kapalı Semt Pazarı ve Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen özel kesim yerinde, kasap bulundurmak şartı ile özel oto yağlama ve yıkama yerlerinde, kurban satış yerlerinde uygun mekânlarda kesim yapılabilecek. Kamuya açık alanlarda, yol, park vb yerlerde kurban kesimi yapılamayacak. Vatandaşlar kendilerine ait alanlarda genel sağlık kurallarına ve Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan kararlara uygun bir biçimde kurbanlarını kesebilecek.

Bugün 12:21 TSİ - Osmaniye 17 Okunma

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