Başak Gazetesi
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Üniversitemize Talepte Büyük Düşüş: Öğrenci İsteksizliği Mi Yönetim Yetersizliği Mi?

Bu yılki üniversite yerleştirmelerinde Üniversitemize bağlı özellikle Meslek Yüksekokullarına olan talep çok büyük ölçüde düştü.

ÖSYM’nin resmi sayfasından aldığımız verilere göre bir önceki yıla göre düşüş çok büyük oranlarda.

Bahçe İlçesinde gündüz öğrencisi için 270 kişilik kontenjana sadece 35 kişi gelirken gece için açılan 105 kişilik kontenjana sadece iki başvuru oldu. İlçede gündüz 6 gece ise 2 bölümde eğitim veriliyor.

Düziçi’nde ise Güvenlik bölümü tamamen dolarken diğer üç bölümden bilgisayar bölümüne 1, işletme bölümüne 4, muhasebe bölümüne sadece 5 öğrenci yerleşti. Bu okulda açılan toplam 160 kontenjan için 57 kişinin talepte bulunduğu öğrenildi.

4 Gündüz programıyla eğitim veren Kadirli’de ise toplam 180kontenjana çıkıldı. Ancak yerleşen öğrenci sayısı sadece 37 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre Bahçe’de yerleşim oranı gündüz programları için %12,5, gece içinse %1,9 olarak trajik biçimde gerçekleşirken Düziçi’ni Güvenlik Bölümü biraz olsun rahatlattı. Ancak burada da yerleşim oranı sadece %35,6.

En büyük hayal kırıklığı ise Kadirli’de yaşandı. Diğer ilçelere göre daha büyük ve altyapı olanakları yüksek olan Kadirli’de yerleşim oranı sadece %20,5 olarak gerçekleşti.

Osmaniye Merkez MYO’da ise yerleşim oranı gündüz %66, gece ise sadece %42,9 olarak ortaya çıktı.

Bahçe, Düziçi ve Kadirli ilçelerinde ortaya çıkan sonuç ilçelerde halk ve esnafta telaşa yol açtı.

Vatandaş tercih düşüklüğünün genel bir konjonktürden mi yoksa yönetim zafiyetinden mi olduğunu merak ediyor.

Bugün 15:11 TSİ - Osmaniye 305 Okunma

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