Osmaniye'den Suriye'ye 50 ton su

Zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Suriyeli mazlumlara iki tır su gönderdiklerini kaydeden Osmaniye İHH Dernek Başkanı Nadir Sarıcan, hayırsever destekçilere teşekkür etti.Sarıcan, "Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kurban bayramı öncesinde 50 ton su yardımı gönderiyoruz. Ayrıca İHH olarak 25 yıldır ümmete kurban sloganıyla kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Bayram öncesi yetimlere ve yine ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımımızda devam etmekte. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Bizler sadece Suriye değil dünyanın dört bir yanından zor durumda olan herkese yardım eli uzatmak zorundayız." dedi.Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki dernek binası önünde yapılan programın ardından su dolu yardım TIR'ları, dualarla Suriye sınır bölgesine gönderildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE