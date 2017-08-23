Hatay CHP'de kongre karmaşası mı?

CHP Hatay İl Başkanı Sn. Mehmet GÜZELMANSURun geçtiğimiz günlerde parti üyelerinin önüne koyulacak sandıklarla kongre üyeleri belirlenecek demesiyle kongre sürecini başlatmıştı. CHP Genel Merkezinin açıkladığı kongre takvimine göre 17 Eylül 2017 Pazar günü kongre delegesi seçiminin son günü olduğundan parti üyelerinin akıllarına delegeler ne zaman seçilecek Nerede oy kullanacağız soruları geliyor. İl ve ilçe başkanlıklarından bu konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Delege seçimlerinin şeffaf ve adaletli yürütülmesi için oy kullanılacak yerin ve zamanın en kısa zamanda parti üyelerine bildirilmesi gerekmektedir.

DELEGE SEÇIMLERI AĞIRDAN MI ALINIYOR

Cumhuriyet Halk Partisinin tüzük gereği mahalle delegeleri mahalle üyeleri tarafından belirlenir. Her kongre dönemi tüzüğe göre il ve ilçe başkanları gerekli hazırlıkları yapıp delegeleri üyelerin seçmesi konusunda titiz davranır. İl Başkanlığından yapılan açıklama ile mahalle delegeleri seçimi yapılacak dense de bu çağrıyı ağırdan alan ilçe başkanları var. Bu CHPnin İlçe Başkanları uzun süredir 8 dönem bile var görevinin başındalar. Cumhuriyet Halk Partisinin oluşumuna ters olan bu durum demokrasi açısından vahimdir.

Acaba görevi mi bırakmak istemiyorlar

Ya da yeniden seçilememe korkusu mu var

Bunun başka izahı yok.

Yoksa kongre sürecini delege seçimlerini neden ağırdan alsınlar

Kamuoyu olarak umuyoruz ki İl Başkanlığından yapılan delege seçimiyle ilgili açıklamaları her ilçe teşkilatı dikkate alarak görevini layıkıyla yerine getirir.