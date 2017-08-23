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Bugün 15:32 TSİ- Osmaniye

Dane kaybına karşı biçerdöver kontrolleri sürüyor

Osmaniye'nin Sumbas İlçesinde, mısırda dane kaybına karşı biçerdöver kontrolleri sürüyor.

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İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrollerinin aralıksız devam ettiği belirtildi. İlçede üretimi yapılan mısırın tamamına yakınının biçerdöverle hasat edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebilmektedir. Bu kayıplar nedeniyle milli ekonomimiz zarar görmektedir. Bu amaçla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz biçerdöver kontrol ekibimizce hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrolleri yapılmakta ve yapılmaya devam edilmektedir. Çiftçilerimizin, hasat dönemi boyunca mağdur olmamaları için aşırı tane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ile operatörlerini Sumbas İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir . Ayrıca çiftçilerimizin anızlarını yakmamaları ve ürün hasatlarında biçerdöverlerinde kırıcı-parçalayıcı bulunan biçerdöverleri tercih etmelidirler."

Bugün 15:32 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

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