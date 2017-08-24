Toprakkale Eğitimde ''Kale'' Gibi Olacak.

Teog, YGS-LYS ve Kpss sınavlarında öğrencilerin eğitimine yardımcı olmak amacı ile sürdürülen çalışmalar kurs merkezinin ön kayıtlara başlaması ile halka tanıtıldı. Yapılan açıklama ile 3 ayrı sınav grubun için ilçedeki öğrenci – eğitim profilinin tanımlanarak verilerin hazırlandığı, bu veriler ile açılacak olan kurs merkezinin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hizmet vermesinin amaçlandığı belirtildi. Öğrencilerin soru – cevap eksikliğinin giderilmesi, interaktif konu-soru-cevap bağlantısı kurulması ve kişisel gelişim uzmanlarının destekleri ile sınav stresi ve gelecek kaygısı sorunlarının giderilmesi gibi konuların öğretim yılı boyunca işlenmesi ve sınavlarda başarı oranlarının arttırılması hedeflendiği açıklandı. Proje hakkında bilgi veren Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci: ‘’Biz bu projeye ‘Herkesin eğitim için yapabileceği bir şey vardır.’ Sözünden yola çıkarak başladık. Ekiplerimiz ilçemizin eğitimdeki başarı oranlarını nasıl yukarıya taşıyabiliriz düşüncesi ile çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların sonucunda bazı veriler elde edildi. Bizde hazırlanan verilerden ve projemizin asıl amacı olan yüz yüze eğitim anlayışından yola çıkarak bugün itibari ile kurs merkezimiz için ön kayıt almaya başladık. Öğrencilerimizin eğitimcilerimize ulaşmakta zorlandıkları konularda direk temas ile destek olabilecek modern bir anlayış ve konu anlatımı ile pekiştirilmiş doğrudan eğitim modellerimizin çalışmalarını tamamladık. Kurs merkezlerimize gelecek olan öğrencilerimiz için ücretsiz vereceğimiz soru bankaları ve deneme testleri ile sınavlara ‘’Kale’’ gibi hazırlanmalarını amaçlıyoruz. ‘’dedi.

Kurs merkezi için ön kayıtların başladığı, eğitim yılının başlaması ile derslere başlanılacağı belirtildi.