Osmaniye’de düzenlenen Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı “Aşkınızı Çiçekler, Açlığınızı Simitler Anlatsın” Projesi Kapanış Toplantısı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Engelli Bireylere İş ve Meslek Edindirme Derneği ortaklığında Osmaniye İşkadınları Derneği (İŞKAD) tarafından gerçekleştirilmekte olan “Aşkınızı Çiçekler, Açlığınızı Simitler Anlatsın” isimli Avrupa Birliği projesi kapanış toplantısı Gala Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda proje ile ilgili konuşma yapan Osmaniye İŞKAD Başkanı Feride Demir, “Kasım 2016'da başlayan proje kapsamında ilk olarak proje kapsamındaki tüm eğitimlerin gerçekleştirileceği Mimar Sinan Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi Gürbüz Sitesi A Blok No:9 adresindeki proje ofisi ve eğitim merkezini düzenledik. Burada yapılan tadilatlar ve proje ofisi içine alınan ekipmanlar ile kahvaltılık ürünler ve çiçekçilik eğitim merkezleri oluşturuldu. Daha sonra mesleki eğitimleri alacak olan kursiyerlerin seçimi yapıldı. Bu kapsamda çiçekçilik ve organizasyon sunum elemanlığı için 25, kahvaltılık ürünler hazırlama eğitimi için de 25 kursiyer belirlendi. Bu kursiyerlerin en az yüzde 60'ının kadınlardan oluşturulmasına özen gösterildi. Proje kapsamında hazırlanan eğitim kitapçıkları eşliğinde görsel ve uygulamalı olarak üç ay boyunca Kahvaltılık Ürünler Hazırlama Mesleki Eğitimleri gerçekleştirildi. Bu eğitimler boyunca kursiyerler; kahvaltılık ürünler hazırlama faaliyetinde mutfak düzeni ve mutfak ekipmanlarının kullanımı, gıda üretiminde uyulması gereken hijyen kuralları, gıda ürünlerinde pişirme, dinlendirme, soğutma ve sunum faaliyetleri, hamur mayalama, dinlendirme, açma, kesme, tartma, içerik hazırlama, çeşitli türdeki poğaça tariflerinin hazırlanması, Sevgililer Günü’ne özel poğaça ve simit yapımı, çeşitli şekillerde açma ve simit hazırlanması, mermer ve krom zeminde hamur açma, şekillendirme, sütlü simit yapımı, tereyağlı, vita yağlı su böreği yapımı, çeşitli türlerde çörek, börek yapımı, kızartılmış mayalı hamurdan farklı türlerde kahvaltılık ürünler yapma eğitimlerini almışlardır. Eğitimlerinin son aşamasında kursiyerler proje kapsamında alınan el arabalarında sokakta satış yaparak, yaptıkları ürünleri satma becerilerini geliştirmişledir. Üç aylık mesleki eğitim sonrasında kursiyerlerimiz 15 gün boyunca girişimcilik, iş kurma ve geliştirme, kişisel gelişim eğitimleri alarak iş hayatında başarılı olma konusunda becerilerini ilerletmişlerdir. Kahvaltılık ürünler mesleki eğitimler sonrasında Çiçekçilik ve Organizasyon Sunum Elemanlığı Mesleki Eğitimleri başlamıştır. Üç ay süren bu eğitimlerde kursiyerler, çiçek hazırlama faaliyetinde işyeri düzeni ve kullanılan ekipmanlar, çiçek hazırlamada iş sağlığı ve güvenliği, çiçek isimleri ve anlamları, çiçek tanzim kalıpları ve farklı modellerde kalıp hazırlama, çiçek köpüğü kullanarak farklı şekil ve ebatlarda aranjman yapımı, kurdela ve rafya kullanılarak farklı özelliklerde çiçek hazırlama, çiçek kesme ve boyutlandırma, farklı desenlerde çiçek hazırlama, çelenk kalıbı hazırlama, çelenk üzerine farklı desenlerde aranjman düzenleme, gelin duvağı, sepet, çelenk iskeleti oluşturma, buket yapma, cam vazoda gül ve değişik çiçek demetleri hazırlama, saksı çiçekleri için toprak hazırlama ve değiştirme, gelin arabası süsleme, kapı süsleri hazırlama ve montaj, yeni doğan bebek odası süsleme, organizasyon düzenleme süsleme yapıları, masa giydirme ve süsleme, sandalye giydirme ve süsleme, balonla zincir yapma, gelin yolu yapma, sahne süsleme, kürsü süsleme, protokol sahnesi ve masası hazırlama, şamdan ve nikah şekeri süsleme eğitimlerini pratik ve uygulamalı eğitimlerle almışlardır. Kursiyerler eğitimlerinin son aşamalarında 15 gün boyunca çiçekçilik firmalarına giderek staj şeklindeki çalışmalara da katılmışlardır. Çiçekçilik mesleki eğitimini alan kursiyerler, mesleki eğitimler sonrasında 15 gün boyunca girişimcilik, iş kurma ve geliştirme, kişisel gelişim eğitimleri alarak iş hayatında başarılı olma konusunda becerilerini ilerletmişlerdir. Proje boyunca mesleki eğitimlere gelen kursiyerlere günlük 5 avro cep harçlığı verilmiştir. Proje ile mesleki eğitimler, staj ve uygulama çalışmaları, girişimcilik ve diğer destekleyici eğitimler ile yoksul, engelli ve normal tüm kursiyerlerin istihdam edilme, kendi işini kurma ve geliştirme, en nihayetinde topluma önce sosyal daha sonra ekonomik olarak entegrasyonlarının sağlanması amaçlanmıştır” dedi.

Toplantıya katılan Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal ve Vali Ömer Faruk Coşkun da yaptıkları konuşmalarda Feride Demir’i kutlayarak, bu tür projelerin Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını söylediler.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Kursiyerler sevinçlerini müzik eşliğinde eğlenerek kutladılar.