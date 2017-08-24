Vali Coşkun'dan, gazetecilere ziyaret

Vali Coşkun'u Cemiyet binası önünde Başkan İsrafil Avcı ve Yönetim Kurulu ve üyeleri birlikte karşıladı. Vali Coşkun'un cemiyete yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Avcı, "Sayın Valimiz Osmaniye'ye geldiği günden bugüne kadar geçen çok kısa bir sürede kendisini sevdirdi. Basın mensuplarıyla olan ilişkileri oldukça iyi ve vatandaşlarla da aynı şekilde iyi ilişkiler içerisinde. Bundan sonrada bu iyi ilişkilerin diyalogun aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum, bundan hiç bir şüphemiz yok. Kendisine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum." dedi. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde haber alması yönünde basın mensuplarının önemli bir işlev gördüğünü belirten Vali Coşkun ise konuşmasında, "Bu hizmetin bu işlevin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için basın çalışanlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Bizim beklentimiz, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza anlatılmasında, idaremizle ilgili haberlerde ilgililerinden teyit edilmesinde fayda görüyorum. Basında çıkan yanlış bir haberin daha sonra düzeltilmesi çok daha zor oluyor. Bundan sonraki süreçte de karşılıklı anlayış içerisinde sizlerle birlikte Osmaniye'ye hizmet noktasında çalışmalarımızı yürütmeceğiz." diye konuştu. Vali Coşkun, konuşmasının sonunda basın mensuplarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilerdi. Sohbet ortamında devam eden ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ilesona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE