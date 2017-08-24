Kurbanlıklarla ilgili tüm bilgilere cep telefonundan ulaşabilirsiniz

Osmaniye Doğa Yaban HayatıKoruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın, vatandaşların alacakları büyük ve küçükbaş kurbanlıkları ile ilgili tüm bilgilere, cep telefonlarına yükleyecekleri basit uygulama ile ulaşabileceklerini söyledi. Başkan Akın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kurumsal uygulaması olan ve ücretsiz indirilebilen 'HaySag' ile hayvanlara ait denetim ve kontrol bilgilerine ve kurbanlıklardaki kulak küpe numarasından kimlik doğrulaması yapılarak o hayvana ait yaş, cins, doğum tarihi, aşılama tarihi ve ırk ve türü ile ilgili tüm bilgilere kolayca ulaşılabileceğini belirtti.

KURBANLIKLARIN YAŞINA DİKKAT

Küçük ve büyük baş hayvanların kurban olabilmesi için yaşlarının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Akın, "Kurban olabilmesi için küçük baş hayvanlarda koyun ve keçilerde 1 yaşını doldurması ve büyükbaş hayvanlarda ise 2 yaşını doldurmuş ve 3 yaşından gün almış olması gerekmektedir. Bunun tespiti için en çok kullanılan yöntem veteriner hekimler olarak bizler dişlerine bakarız. Büyük baş hayvanlarda bunun tespitine halk arasında 'kapak atma' denir. Eğer büyükbaş canlımız kapak atmışsa iki yaşını geçmiş anlamına gelir. Tabi bunu herkes bilemez, normal bir vatandaşımız anlayamayabilir. Bu durumda vatandaşlarımız bakanlığın yeni yapmış olduğu bir sistem olan 'HaySag' uygulamasından faydalanabilirler. Hayvanın kulak küpe numarası girilerek tüm bilgilere ulaşabilirler." dedi. Büyükbaş hayvanların iki yaşına geldiğinde iki dişini de atmış olacağını vurgulayan Akın, eğer dişten yaş tayini yapılamıyorsa, 'Play Store' veya 'Apple Store' den indirilecek olan 'HaySag' ile o canlı ile ilgili tüm bilgilere internet ortamında ulaşılabileceğini kaydetti.

DİŞİ HAYVAN KESİMİ YASAKLANDI

Başkan Akın, Gıda Tarım ve Hayvancılığı tarafından dişi hayvan kesimine yasak getirildiğini belirterek dişi olan büyük ve küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak kesimine izin verilmeyeceğini söyledi. Akın, "Dişi hayvan kesimi bu yıl yasaklanmış durumdadır. Ancak veteriner hekim tarafından infertil yani kısır veya damızlık niteliğini yitirdiğine dair rapor verilmiş ise ancak o şartlarda kesimi yapılabilir. Başka türlü dişi hayvan kesimi yasaktır." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE