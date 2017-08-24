Bayram Öncesi Şehit Ailelerine Ziyaretler Devam Ediyor

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"İl Müdürlüğümüz Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi personelleriŞehit J. Uzm. Çvş. Fatih Gökşen Şehit Jan. Uzm. Çvş. Serkan Has Şehit Polis Bayram Bozdoğan Şehit Polis Hüseyin Cengiz Şehit Polis Mehmet Ünaldı Şehit Polis Ökkeş Özdemir Şehit Polis Tayfun Doğan ve Şehit Uzm. Çvş. Mehmet Ali Sarakın ailelerini ziyaret etti.

Şehit J. Uzm. Çvş. Fatih Gökşen Yedi Ocak Mahallesi Şehit Jan. Uzm. Çvş. Serkan Has M. Akif Ersoy Mahallesi Şehit Polis Bayram Bozdoğan Yeni Mahallesi Şehit Polis Hüseyin Cengiz Yedi Ocak Mahallesi Şehit Polis Mehmet Ünaldı Kırmacılı Köyü Şehit Polis Ökkeş Özdemir Çağşak Köyü Şehit Polis Tayfun Doğan Dumlupınar Mahallesi ve Şehit Uzm. Çvş. Mehmet Ali Sarak Mevalana Mahallesinde ikamet eden ailelerini ziyaret ederek aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederek çeşitli hediyeler takdim ettiler."