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Gazetecilerden Albay Bilacan'a 'Hoş geldin' ziyareti

(OGC) Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, görevine kısa bir süre önce başlayan İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan'a 'Hoş geldin' ziyaretinde bulundu.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, görevine kısa bir süre önce başlayan İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan'a 'Hoş geldin' ziyaretinde bulundu. Ziyarette açıklama yapan OGC Başkanı İsrafil Avcı, " Osmaniye İl Jandarma Alay Komutanımız Albay Tamer Bilacan'a yönetim kurulumuzla birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın komutanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görevi hayırlı olsun. İnşallah başarılı olacaktır. Bizler basın olarak her zaman yanında olacağız." dedi.Ziyaret için Başkan Avcı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Albay Bilacan, kısa sürede Osmaniye ve Osmaniyelileri tanıma imkanı bulduğunu ve burada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ziyaret sohbet ortamında devam etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:56 TSİ - Osmaniye 24 Okunma

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