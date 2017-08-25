Vali Ömer Faruk Coşkun’un Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

"Milletçe hepimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran, kucaklaştıran Kurban Bayramı’nı bir kez daha coşkuyla karşılamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz.

Bayramlar, toplumsal hoşgörü ve dayanışmanın güçlendiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, merhametin ve affetme duygularının had safhada hissedildiği, yetimlerin, öksüzlerin, gariplerin, güçsüzlerin, darda kalmışların güldüğü, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin sıklaştığı, millet bağının sağlamlaşıp, insanların birbirleriyle kenetlendiği günlerdir. Dostlukların hatırlanması, dargınlıkların giderilmesi, geleneklerimizin yaşatılması için büyük bir fırsattır.

Milletimizi güçlü kılan büyük medeniyet geleneğimizin, derin kültürel varlığımızın ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhu, aynı zamanda bizim en büyük enerji kaynağımızdır. Bu dayanışma ruhu içerisinde bayram; kırılan kalpleri tekrar kazanmak, burkulan yürekleri yeniden onarmak için bir fırsat olmanın yanında; anlamak, anlaşmak, dinlemek ve dokunmak için de eşsiz bir imkân sunmaktadır.

AZİZ HEMŞEHRİLERİM

Ruhunda barış, mayasında kardeşlik ve dayanışma olan ve tarih boyunca her zaman acı çeken, ıstırap çeken mazlumların yanında yer almış bir milletin evlatları olarak, gönül limanımıza sığınmış bütün mazlumlara yardım elinizi uzatmaktan geri durmayacağınıza, ülkesi ve vatanı için canlarını veren şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizi, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, huzur evinde barınan yaşlılarımızı ve yetiştirme yurtlarında kalan yavrularımızı yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle vatanı, bayrağı ve mukaddesatı için kurban olan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurban Bayramının başta bütün insanlığa, İslam âlemine, ülkemize ve Osmaniye’mize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum."