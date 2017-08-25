Vali Ömer Faruk Coşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Türk milletinin kaderini değiştiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan süreçteki en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi’nin 95. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz

Milletler tarihlerinden güç alarak, geçmişlerinden gelen birikimlerinin üzerine geleceklerini inşa ederler. Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki ecdadımız uğrunda büyük bedeller ödeyerek, bizlere her safhası parlak zaferlerle dolu şanlı bir tarih armağan etmiştir. Bu zaferlerin en önemlilerinden biri de 30 Ağustos Zaferi'dir.

Bu öyle büyük bir zaferdir ki; asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışıdır. Birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Bağımsız ve müstakil olarak sonsuza kadar bir arada yaşama irademizin en önemli kilometre taşıdır. Millet-ordu bütünleşmesinin göz kamaştıran sonucudur. Mehmetçiğin cesaret ve kahramanlık destanıdır.

Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev, farklılıklarımızın birliğimizi tamamlayan zenginlikler olduğunu bilerek, geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle geleceğimize bakmak, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden Cumhuriyetimizi korumak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor,30 Ağustos Zafer Bayramınızı Kutluyorum.

Ömer Faruk COŞKUN

Vali