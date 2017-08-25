Belediye Başkanı Kadir Kara, Belediye Personelleri İle Bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısı ile Başkanlık Makamında bayramlaşma programı düzenlendi. Başkan Kara, personeline bayram hediyesi olarak içerisinde lokum bulunan bayram paketi verdi, çalışanlar ile tek tek bayramlaştı.

Osmaniye Belediyesi Meclis Üyelerinin ve Başkan Yardımcılarının da katıldığı bayramlaşma programında Başkan Kadir Kara şunları söyledi. “Ben buradan bütün personelimizin ve Osmaniyeli hemşerilerimin mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. Kurban Bayramının Osmaniyemiz, ülkemiz, vatanımız ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum.” dedi.