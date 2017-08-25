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Bayram Öncesi 15 Temmuz Gazilerimiz Ziyaret Edildi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla, 15 Temmuz şehit ve gazilerini ziyaret ettiler.

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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ziyaretle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İl Müdürlüğümüz Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi personelleri15 Temmuz Gazileri Adnan Yılmaz ve Gürkan GÜVENi ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin kullanmış olduğu tankına müdahale etmek isterken dengenin kaybedip yere düşmesi üzerine ayağının üzerinden sivil araç geçmesi ile yaralanan Adnan Yılmazı Korkut Ata Üniversitesinde

Atatürk Havalimanın giderken darbesi askerlerin kullanmış olduğu tankın kendisinin kullanmakta olduğu aracın üzerinden geçmesi ile beli kırılarak ağır yaralanan Gürkan Güveni Alibeyli Mahallesinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim ettiler."

Bugün 18:26 TSİ - Osmaniye 32 Okunma

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