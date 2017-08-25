Polis, Kurban pazarında vatandaşları sahteciliğe karşı uyardı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarında sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı besicileri ve vatandaşları uyardı. Özellikle, sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler, ayrıca değeri düşük yabancı parayla yapılan alışverişlere karşı da besicilerin ve vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, kurban satıcılarını ve kurban alan vatandaşları sahteciliğe karşı uyararak, bilgilendirici broşür dağıttı. Hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili besicilere pratik bilgiler veren görevliler, besicilerin sorularını da yanıtladılar. Sahte para ile kurban almak isteyenlerin ve hırsızların pazarlamacı, tüccar, yolcu, seyyar satıcı ve hayvan alıcısı kılığında gelerek hayvan ve ağıl sayısını öğrenip, keşif yaptığı polisler tarafından besicilere hatırlatıldı. Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 155 Polis İmdat hattına bilgi verilmesini isteyen TDP polisleri sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardılar.

DAM VE AĞILLARI BOŞ BIRAKMAYIN UYARISI!

Hayvan alım satımlarında sahte para vermeye çalışan kalpazanlara karşı çok dikkatli olunmasını isteyen polisler ayrıca hayvan sahiplerini de hayvanları tutmak için kullandıkları dam ve ağılları da başıboş bırakmamaları ve kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundular.Osmaniye TDP personelinin uygulamalarından son derece memnun olduklarını ifade eden hayvan besicileri ise kendilerini düşünerek bu şekilde bilgiler vermelerinden mutlu olduklarını ifade ettiler. Bir yıl boyunca hayvanları, çoluk çocuk bakıp yetiştirdiklerini ve bayram öncesinde satmak için getirdiklerini kaydeden Besiciler, "Hem zor şartlarla geliyoruz hem de zor şartlarda kurbanlarımızı satıyoruz. Birde bu telaş içinde bizden kurban alan vatandaşların bize sahte para verebilecekleri hiç aklımıza gelmiyor. Sizin yaptığınız bu bilgilendirme sayesinde aldığımız paraları göstermiş olduğunuz şekilde kontrol edeceğiz. Hem emeğimiz hem de çoluk çocuğumuzun nafakası boşa gitmemiş olacak. Siz ve amirleriniz çok sağ olun var olun” şeklinde konuştular.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE