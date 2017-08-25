Haydi Hayırlısı İlk Harç Atıldı

Asri Mezarlık ve İmam Hatip Okulları kampüsü önündeki bölgeye yapılacak olan Milli İrade Cami’nin ilk harcı atılması Cuma namazı çıkışında gerçekleşti.

Milli İrade cami platform üyeleri, Cami’nin yapımı üstlenen Burkaş inşaat yetkilileri ve Beton şirketi görevlileri tarafından besmele ve dualarla temelin altı olan tabakaya ilk harcı atıldı. Demirin toprakla buluşmasıyla göreceği zararı önlemeye yönelik olan zemin koruma betonu adı verilen bu ilk harcın atılmasıyla inşaatın başlamış olduğu belirtildi.

Bir açıklama yapan Milli İrade Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanı Hasan Kazgıprejenin bu aşamaya kadar gelen sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, bundan sonrada bu şehir insanlarından aynı heyecan ve katkıyı bekliyoruz diye konuştu. Şimdilik sadece zemin koruma betonunun atıldığını, asıl temel atmanın önümüzdeki süreçte gerçekleşeceğini ifade eden Kazgı, Bismillah dedik başladık, temelimizi atarken güzel bir törenle sevincimizi tüm halkımızla paylaşacağız, çalışmalarımız devam etmektedir, maddi ve manevi destek bekliyoruz, bu eser tüm Osmaniyelilerin eseri olacak dedi.

Dernek sekreteri Ahmet Yılmaz ise, geçmişimizle geleceğimizin buluştuğu bu bölgede şehrimizin yüz akı olacak bir eserin yapılması için gönül koyduklarını ifade ederek, Osmaniye’mizin sembolü ve kimliği olabilecek bir eserin yapılmasından heyecan duyduğunu belirtti. Yılmaz, Bu eserin yapımı ve hayat bulması için Platform olarak kapılarını çaldığımız ve her türlü desteği vereceklerini ifade ederek yanımızda olduklarını belirten başta Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Belediye başkanımız Kadir Kara, Milletvekillerimiz Ruhi Ersoy, Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu olmak üzere Milli eğitimi müdürümüze, İl Tarım Müdürümüze, Organize sanayi müdürümüze, il SGK müdürmüze, il dernekler müdürümüze ve diğer tüm kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarımızın yetkililerine, ayrıca emeği geçen tüm vatandaşlarımıza dernek yönetimi ve platform olarak teşekkür ediyoruz. İnşaallah hep birlikte şehir olarak bu eseri en kısa zamanda tamamlayacağız diye konuştu.