Kaza E 90 otoyolu Sakızgediği Köyü mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'den Osmaniye'ye istikametine seyir halinde olan Vahdettin B. idaresindeki 49 AR 470 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen TIR'ın ön kısmı gövdesinden ayrılarak alt geçit köprüsünde askıda kalırken, araçtaki 90 koyundan 20'si telef oldu. Sürücü Vahdettin B. olay yerine çağrılan ambulanstaki sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Kurbanlık koyunların Muş'tan Osmaniye'ye getirildiği öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 18:32 TSİ- Osmaniye
TIR Devrildi: 20 Kurbanlık koyun telef oldu
Osmaniye'de, kurbanlık koyun yüklü TIR devrildi. Kazada araç sürücü Vahdettin B. hafif şekilde yaralanırken, 20 koyun ise telef oldu.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 18:32 TSİ - Osmaniye 341 Okunma
.
Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
.