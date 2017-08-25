TIR Devrildi: 20 Kurbanlık koyun telef oldu

Kaza E 90 otoyolu Sakızgediği Köyü mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'den Osmaniye'ye istikametine seyir halinde olan Vahdettin B. idaresindeki 49 AR 470 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen TIR'ın ön kısmı gövdesinden ayrılarak alt geçit köprüsünde askıda kalırken, araçtaki 90 koyundan 20'si telef oldu. Sürücü Vahdettin B. olay yerine çağrılan ambulanstaki sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Kurbanlık koyunların Muş'tan Osmaniye'ye getirildiği öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.