Alpaslan Koca'ya Silahlı Saldırı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde bir grup, Belediye Başkanı Alpaslan Koca'ya katıldığı düğünde silahlı saldırıda bulundu.

Başkan Koca'ya yönelik olduğu belirtilen saldırının terör saldırısı olmadığı öğrenildi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca'yı hedef alan bu alçak saldırıyı kınıyor, başkanımıza, ailesine ve Hasanbeyli halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...