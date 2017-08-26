Başak Gazetesi
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Bugün 00:37 TSİ- Osmaniye

Alpaslan Koca'ya Silahlı Saldırı

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca. bugün akşam gittiği bir düğün töreninde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yara almadan kurtulan Koca'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde bir grup, Belediye Başkanı Alpaslan Koca'ya katıldığı düğünde silahlı saldırıda bulundu.

Başkan Koca'ya yönelik olduğu belirtilen saldırının terör saldırısı olmadığı öğrenildi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca'yı hedef alan bu alçak saldırıyı kınıyor, başkanımıza, ailesine ve Hasanbeyli halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...

Bugün 00:37 TSİ - Osmaniye 268 Okunma

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