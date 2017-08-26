Durmuşoğlu Malazgirt Zaferi'nin 946. Yıl Dönümünü Kutladı

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Milletimizin kaderinin şekillenmesinde çok önemli bir rolü olan, sonuçlarıyla dünya tarihine yön veren Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

Durmuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve bugünlere uzanan bin yıllık tarihi sürecin başlangıcı sayılan Malazgirt Zaferi, köklü bir devlet geleneğinin ve idare anlayışının Anadolu’ya yerleşmesine vesile olmuştur. 1071'den bugüne, farklı inançlara, dillere, köken ve kültürlere sahip insanların bir arada yaşadığı Anadolu toprakları, barış, sevgi ve kardeşliğin merkezi olmuş, Türkiye Cumhuriyeti de bu sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir.

Bugün bu önemli mirasın temsilcileri olarak, tarihimizden aldığımız güçle Türkiye'yi her alanda geliştirmek, standartlarımızı daha da ileriye taşımak için üstün bir gayretin içindeyiz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu bilinç ve kararlılıkla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüze koyduğu 2071 hedefi için de üzerimize düşeni yapacağız.

Milletimizin kaderinin şekillenmesinde çok önemli bir rolü olan, sonuçlarıyla dünya tarihine yön veren Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümünü kutluyor, Sultan Alparslan'ı ve cennet vatanımız uğruna canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.”