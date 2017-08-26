Bahçe ve Hasanbeyli'de safran heyecanı

Osmaniye'de, 'Kadın Eliyle Safran Yetiştiriciliği' projesi kapsamında 2017 yılı için uygulanmaya başlanan çalışma kapsamında Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde 3 adet 500'er metrelik alanda demonstratif mahiyetli safran soğanı dikimi gerçekleştirdi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Programı çerçevesinde "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında "Osmaniye'de Kadın Eliyle Safran Yetiştiriciliği" projesi uygulanmaya başlandı.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, İŞKUR İl Müdürlüğü desteği, Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliği ile Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerinden 14 kursiyer kadın çiftçiye demonstrasyon alanlarında uygulamalı eğitim verildiği söyledi. Müdür Sağlam, 2017 yılı için uygulanmaya başlanan çalışma kapsamında Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerinde 3 adet 500'er metrekare alanda demonstratif mahiyetli dikim gerçekleştirdiğini belirtti. "Çiçeklerinden Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiriciliği" kursunun kurum personellerinden proje koordinatörü Yeliz Akyol, Lütfiye Gerek ve Fadime Atılgan Çoban'ın verdiğini belirten Sağlam, "Çiçeklerinden faydalanılan ilaç ve baharat bitkileri yetiştiriciliğinin yanında safran bitkisinin önemi, kullanım alanları, yetiştiriciliği ve pazarlama yöntemleri konusunda kursiyerlerimize teorik eğitim verildikten sonra kurs uygulaması kapsamında 3 farklı alanda safran dikimi yaptırıldı." dedi.

Haber; İbrahim EMÜL/OSMANİYE