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Bugün 17:21 TSİ- Osmaniye

Cevdetiye Beldesi'nde çıkmaz sokaklar açılıyor

Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde çarpık ve plansız yapılaşma sonucu ulaşım sıkıntısı yaşanan mahallelerdeki çıkmaz sokaklar bir bir açılıyor.

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Kısa süre önce Belediye Başkanlığı görevini devralan MHP'li İbrahim Gök, ulaşım sorunlarını kısa sürede çözeceklerini belirterek, ilk olarak Karataş Mahallesi'nden çalışmalara başlanıldığını ve bunun devamının geleceğini söyledi. Yeni İmar Plan Projesine göre kapalı olan yolların açıldığını kaydeden Başkan Gök, ayrıca kasaba içerisinden geçen anayolda da tadilat çalışması yapıldığını ifade etti. Hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirten Gök, "Kısa süre önce Belediye Başkanlığı görevini devralarak, yapılması gereken hizmetleri ve sorunları belirleyip, planlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda yeni dolmuş durakları yerlerini belirleyip, yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca garaj çalışmamız da devam etmektedir. Cevdetiyeli hemşerilerimizle istişare içinde kasabamızın eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:21 TSİ - Osmaniye 9 Okunma

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